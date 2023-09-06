İş adamının lüks aracının camını kırıp tablet çaldı! Motorla kaçarken kaza yaptı

Beşiktaş Etiler Mahallesi Gülerdi Sokak içerisinde 1 Eylül günü meydana gelen olayda park halinde duran iş adamı M. K.'ya ait lüks otomobilin yanına gelen hırsız aracın camını kırıp içindeki tablet cihazı ve resmî evrakları alıp kaçtı. Aracının başına dönen iş adamının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntüleri neticesinde Fatih'te 22 yaşındaki şüpheli M.D. gözaltına alındı. şüphelinin yakalandığı, iş adamının aracından çalınan tabletinde bulunduğu Aksaray Mahallesindeki bulunan evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 44 adet telefon, 1 adet tablet, 1 adet Dizüstü Bilgisayar, 8 bin 980 lira para ele geçirildi.

Bahse konu cihazların yapılan araştırmasında 3 telefonunun Fatih ilçesinde gerçekleşen yankesicilik olayı, 1 telefonun Bağcılar ilçesinde gerçekleşen kapkaç olayında çalınan telefonlar olduğu tespit edildi.

Öte yandan konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın asıl faillerinden biri olan S.E.'de gözaltına alındı. İddiaya göre S.E. çaldığı telefonları götürüp M.D.'ye satıyordu.

S.E.'nin geçtiğimiz Temmuz ayında da yine Beşiktaş'ta bir otomobilden telefon çaldığı öğrenildi. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D. İse adli kontrol ile serbest kaldı. Şüpheli S.E.'nin çaldığı malzemelerle kaza yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.