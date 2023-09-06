İstanbul’da sel felaketi! Bakan Ali Yerlikaya’dan maddi destek açıklaması: İşte detaylar...

İstanbul, dün akşam adeta kabusu yaşadı. Mega Kent'in kuzey bölgelerinde saat 21.00'dan itibaren etkisini artıran yağış sele yol açtı. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
Su baskınlarıyla ilgili konuşan Metin Yağız, "Bakım yapılmadığı için direkt rögarlardan tuvaletlere su akmaya başladı. Tuvaletlerden, lavabolardan akmaya başladı. Dışarıdan gelen bir su yok yani içeriye, direkt kanalizasyon suyu geldi" diye dert yandı.
Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları, gece boyunca devam etti. İstanbul Valiliği'nin sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklama, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 31 KİŞİ YARALANDI
Valilikten alınan bilgiye göre İstanbul'da metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Bin 754 ev ve iş yerini su basarken 2 kişi hayatını kaybetti 31 kişi de yaralandı…
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.
Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine bin 150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, itfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir" ifadeleri kullanıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan selde hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu.
Valilik'ten yapılan açıklamada Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybettiği vurgulandı. "Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR, MİSAFİRHANELERE ALINDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca "Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir" ifadeleri de kullanıldı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Bölgede 70 ambulans ve 10 UMKE Timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesinin yapıldığını vurguladı. Hastanelerinin acil birimlerinin devre dışı olduğuna dair iddialara ilişkin "Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki su taşkını olayı sonrası, Çam ve Sakura Şehir Hastanemizle ilgili bazı hatalı yorumlar yapılmakta ve hastaları yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir. Hastanenin su taşkını olayından etkilenmesi, rögar kapaklarının taşkında geri tepmesi sonucu içeriye bir miktar su girmesi ve suyun kısa sürede temizlenmesinden ibarettir. Acil birimlerimizin devre dışı olduğunu söyleyenler, durumu acil olan birçok hastayı yanılttıklarını unutmamalı, bu sorumluluğu almamalıdır. Gerçekte durum, 1 saat önce çekilmiş videoda görüldüğü gibidir" açıklamasını yaptı.
Selden en çok etkilenen yerlerden biri de İkitelli'deki mobilyacılar sitesiydi. Sağanak yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, sel. kapılan araçlar, mağazalara girdi. Tanınmaz hale gelen mobilyacılar sitesindeki hasar sabah saatlerinde böyle görüntülendi.
15 BİN TL NAKDİ YARDIM YAPILACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı: İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır.
BAKAN YERLİKAYA: 2 CAN KAYBI, 31 YARALI...
Sel fekatinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklama yaptı. Bölgede çalışmaların sürdüğü söyleyen Yerlikaya, şunları söyledi:
Bir yabancı uyruklu olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 yaralımızın 8 tanesinin tedavisi sürüyor. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İlk etapta AFAD ve İçişleri Bakanlığı olarak destek ödemesi yapacağımızı açıkladık. Zarar tespitlerimiz tek tek yapılıyor. Diğer sellerde olduğu gibi ödemeleri nasıl yapacağımızı duyuracağız.