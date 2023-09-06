İşte TEKNOFEST kuşağı: 1.3 milyon lira destekle 3 süper araç yaptılar

Çoğunluğunu Kütahyalı iş insanlarının oluşturduğu 25 sponsorun desteğiyle yola çıkan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin teknoloji sevdalısı öğrencileri, 1.3 milyon liralık bütçeyle bir sürücüsüz araç, bir elektrikli araç, bir de İHA üretti.Yerli ve milli İHA projesi ile 2 sene üst üste TEKNOFEST birincisi olan gençler, elektrikli araçları ile de "ivmelenme" alanında Türkiye birinciliği kazandı. Üniversitenin ve iş insanlarının desteği sayesinde bu projelere imza attıklarını vurgulayan başarılı öğrenciler, şimdi daha fazla sponsor desteği bularak geleceğe damga vuracak yeni eserler üretmenin hesaplarını yapıyor.DUSCART Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu çatısı altında bir araya gelen gençler, sürücüsüz (otonom) ve elektrikli aracı 300'er bin liraya ürettiklerini, İHA'yı ise sıfırdan 700 bin liraya tasarladıklarını belirtti.Başarı hikâyelerini SABAH'a anlatan ekip üyelerinden Sefa Gürer, Ömer Faruk Yanık ve Mehmet Akif Sargın, tüm projelerini üniversitenin mütevazı bir atölyesinde hayata geçirdiklerini vurguladı.