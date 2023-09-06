İyi Partili Adnan Beker’den Altılı Masa itirafı: Allah memleketi korumuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne arka kapıdan vaat ettiği bakanlıklar, HDP ile gizli ortaklık ve 3-6 Mart krizinde yaşananlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Beker, CHP'yi ve masa ortaklarını yerden yere vurdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2 Mart'ta neden masadan kalktığını anlatan Beker, "Genel başkanımız 'Bir anket yapalım, iki belediye başkanı birinci çıkıyor' diyor. Orada bir parti genel başkanı, 'Biz popstar mı seçeceğiz?' diyor. Öbürleri, 'Biz karar aldık. Siz ister tamam dersiniz, isterseniz kalkabilirsiniz' diyor" itirafında bulundu. Altılı Masa'nın içine düştüğü büyük krizleri tek tek gün yüzüne çıkaran Beker, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne gizli protokollerle vaat ettiği bakanlıklara ilişkin konuştu.Beker, "Bir partiye İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Kültür Bakanlığı verilmiş. Herkese her yetki dağıtılmış. Biz bilmiyoruz parti olarak. Bizim bilmediğimiz Allah bilir daha ne protokoller vardır. HDP ile protokol var mı bilmem. Muhalefet olarak vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğimize ülkeyi ikiye bölmüşüz. Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanlıkları bile kuramazmışız. Allah memleketi korumuş da seçimi kazanamamışız" şeklinde konuştu.