Sınıfta telefon dönemi bitti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in gündeminde okulda telefon, özel okullar ve sınıf tekrarı konuları vardı.Tekin, "Ekim sonu itibarıyla branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayı yani yeni bahar eğitim-öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz" dedi.Şu anda 68 bin öğretmen ihtiyacımız var. Yaklaşık bu rakam. Başka parametrelerle birlikte öğretmen ihtiyaç rakamımızı sürekli güncelliyoruz. Bahar yarı yılının başında yeni atanan bir grup öğretmen arkadaşımızla eğitim-öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur: Ekim sonu itibarıyla branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayı yani yeni bahar eğitim- öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz.Okula gidildiğinde öğrenci mi, veli mi, öğretmen mi, ayırt edemiyorlar, böyle bir tablo söz konusu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmen arkadaşlarımıza bakanlık olarak bir önlük hediye etmeyi planlıyoruz.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 Eylül yani okulları açtığımız gün çocuklarımız bütün ders kitaplarını masalarının üzerinde bulmuş olacaklar. Bu yıl tahminim 200 milyon civarında ders kitabını çocuklarla paylaşmış olacağız.Deprem bölgesindeki illerimiz için geçerli olmak üzere bu kadar kısa süre içerisinde 2 bin 571 derslik 11 Eylül itibarıyla ilk defa hizmete açılmış olacak. Bunların bir kısmı prefabrik bir kısmı çelik konstrüksiyon yapılar. 48 bin dersliği elden geçirip eğitim-öğretime hazır hale getirdik. Dersliklerimizin, okullarımızın büyük çoğunluğu 2002 sonrası deprem mevzuatına uygun hazırlandığı için okullarımızda oransal olarak ciddi bir problem yoktu. Bu nedenle kendi tedbirlerimizi aldık. İl milli eğitim müdürlüklerimiz 210 bin öğretmenimizle tek tek irtibata geçti, ailesinde kaç kişi oldukları gibi durumları belirlendi. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD'ın koordinesinde 11 bin konteyner tahsis edildi.Okullar açıldıktan sonra 11 Eylül'den 4 Ekim'e kadar bu kez zorunlu telafi programları uygulanacak. Her öğrencimize seviyesine göre destek sağlamış oluyoruz.Obezite, yani çocuklarımızın ve gençlerimizin hareketsizliğini gündemimize alarak valiliklerimize, il müdürlüklerimizden çocuklarımıza sabah ders başlamadan önce kendi imkânları ölçüsünde bir fiziksel aktivite organizasyonu yapmalarını istedik. Yani 15-20 dakika, çocuğu da yormadan... Okul bahçelerine oyun parklarının bir kısmını kurduk. EBA ortamı üzerinde de geleneksel oyunlarla ilgili modüller yükledik.(Okullarda zorunlu bağış adı altında kayıt ücreti alınması) Böyle usul asla yok, mevzuatımızın hiçbir yerinde yok. Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz zaten.Çocuklarımızın cep telefonuyla birlikte derse girmelerini istemiyoruz. Bununla ilgili okul müdürlerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızdan da rica ettik, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü örnek olmamaları konusunda. Okul devamları, sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim-öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde. Bütün özel öğretim kurumlarında QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak bu kurumların izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir. Bu açıdan lütfen çocuklarımızı merdivenaltı kurslarına göndermeyin.