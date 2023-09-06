SON DAKİKA | Ankara’da ’üçüncü yol ittifakı’ buluşması: Meral Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi

"BİZ BU PARTİYİ CHP'NİN ADAYLARINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"

İYİ Parti lideri Akşener, bugün ise katıldığı bir YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her fırsatta destek çıktığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerini çizen Meral Akşener, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti" dedi.