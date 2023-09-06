Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ankara'da 'üçüncü yol ittifakı' buluşması: Meral Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi
Giriş Tarihi: 6.9.2023 18:34 Son Güncelleme: 6.9.2023 18:43

SON DAKİKA | Ankara'da 'üçüncü yol ittifakı' buluşması: Meral Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi

Son dakika haberi... CHP'nin dışlandığı yeni bir "üçüncü yol ittifakı" tartışmaları gündemdeyken Ankara'da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki genel merkezinde Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ağırladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık olarak 1 saat sürdü.

SON DAKİKA | Ankara’da ’üçüncü yol ittifakı’ buluşması: Meral Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi

Son dakika haberine göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. İnce'yi parti binası önünde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşme öncesi basına servis edilen karelerde iki liderin güler yüzlü tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"ÜÇÜNCÜ YOL İTTİFAKI" İDDİALARI

İkili arasındaki görüşmede ne konuşulduğuna dair her iki partiden de bilgi paylaşılmazken, CHP'nin dışlandığı yeni bir "üçüncü yol ittifakının" gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

AKŞENER CHP'YE REST ÇEKMİŞTİ

Seçimlerin ardından yaptığı her konuşmada CHP'den bağımsız olarak kendilerine yeni bir yol çizmek istediklerini vurgulayan Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da "Kuyruk siyasetine hayır" diyerek eski ortağında soğuk duş etkisi yaratmıştı. Akşener, CHP'ye yerel seçim resti çekerek seçimlere tek başlarına gireceği mesajını vermişti.

"BİZ BU PARTİYİ CHP'NİN ADAYLARINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"

İYİ Parti lideri Akşener, bugün ise katıldığı bir YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her fırsatta destek çıktığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerini çizen Meral Akşener, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti" dedi.

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SON DAKİKA | Ankara'da 'üçüncü yol ittifakı' buluşması: Meral Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi
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