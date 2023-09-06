SON DAKİKA | Ankara’da ’üçüncü yol ittifakı’ buluşması: Meral Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi

Son dakika haberine göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. İnce'yi parti binası önünde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı.
TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ
İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşme öncesi basına servis edilen karelerde iki liderin güler yüzlü tavırları dikkatlerden kaçmadı.
AKŞENER CHP'YE REST ÇEKMİŞTİ
Seçimlerin ardından yaptığı her konuşmada CHP'den bağımsız olarak kendilerine yeni bir yol çizmek istediklerini vurgulayan Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da "Kuyruk siyasetine hayır" diyerek eski ortağında soğuk duş etkisi yaratmıştı. Akşener, CHP'ye yerel seçim resti çekerek seçimlere tek başlarına gireceği mesajını vermişti.
"BİZ BU PARTİYİ CHP'NİN ADAYLARINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"
İYİ Parti lideri Akşener, bugün ise katıldığı bir YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her fırsatta destek çıktığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerini çizen Meral Akşener, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti" dedi.