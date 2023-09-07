Başörtüsü düşmanlığı Trabzon’da hortladı

Trabzon'da önceki gün, göz muayenesi olmak için kızıyla birlikte Of Devlet Hastanesi'ne gelen çarşaflı yaşlı bir kadın, sırasını beklediği sırada, yine muayene için gelen Zehra Ö.'nün (74) hakaretlerine maruz kaldı. Tesettürlü kadınların dış görünüşleri ile dalga geçen Zehra Ö., "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler" diyerek hakaretlerini peş peşe sıraladı.Hakarete uğrayan kadınlar ise "Siz yobazsınız" diye karşılık verince Zehra Ö. bu kez kahkahalar atarak, hakaretlerine devam etti. O anları görüntüleyen bir hasta yakını ise kadına "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Zehra Ö. ise "Kes sesini, terbiyesizsiniz, hayvanlar" diye hakaretlerine devam etti. Hastane güvenlik görevlileri, Zehra Ö.'ye müdahale etti. Of Cumhuriyet Başsavcılığı, Zehra Ö. hakkında soruşturma başlattı.Başörtüsüne saldırı olaylarında artış yaşanırken sadece son 10 günde 4 farklı ilde benzer nefret suçları işlendi. Geçen hafta İstanbul Marmaray'da yolculuk eden başörtülü bir kadın saldırıya maruz kalırken; Kocaeli'nde M.D.G. (52) isimli kadın, Bursa'da da yine belediye otobüsünde seyahat eden genç bir kız, örtüsünden dolayı hakarete uğradı. İzmir'in Foça ilçesinde ise önceki gün yolda yürüyen bir vatandaş örtüsünden dolayı saldırıya uğramıştı. Saldırganlar hakkında ise herhangi bir ceza uygulanmamıştı.