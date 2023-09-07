Beyaz reform ile hekim istifası azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyaz reform olarak bilinen düzenleme sonrasında, kamudan ayrılan doktor sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, "Beyaz reform" öncesi yani 2018-2020 arasında ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısının 1500 olduğunu söyleyerek, "Geçen yılın ilk sekiz ayında istafen ayrılan hekim sayısı ise 2000 kişiydi. Bu yılın ağustos ayına kadar ilk sekiz ayında ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı 1200 kişiydi. Yani beyaz reformdan sonra bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı. Bu istifaların da hepsi yurtdışına gitmedi. Bu istifaların bir kısmı yandal uzmanlığı, bir kısmı üniversite kadrolarına geçiş, bir kısmı muayenehane açma amaçlı, bir kısmı da özel sektörde sağlık kuruluşunda çalışmak üzere ayrılıyor. Beyaz reformdan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Yani kamuya dönüş oldukça fazla. Bundan hiçbir endişemiz olmasın" ifadelerini kullandı.Kovid-19'un son tespit edilen varyantı olan Eris virüsüne ilişkin de bilgi veren Koca, bu varyantın şu ana kadar Türkiye'de bulunmadığının altını çizerek, "Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren ya da eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun" diye konuştu.İlaçlarla ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtlayan Bakan Koca, "Organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekilme haberi var. Evet ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada beş ayrı eşdeğeri var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Bu piyasadan çekilmenin kasıtlı olmadığına inanmak istiyorum. Kimse kendisini küresel ilaç şirketlerinin sesi konumunda görmemeli. Ülkemizin ilaç sektörü bu tür emrivaki işlere mahal vermeyecek kadar iyi durumda. Kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.