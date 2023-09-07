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Giriş Tarihi: 7.9.2023 17:50 Son Güncelleme: 7.9.2023 17:54

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Reinart, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Reinart'ın, eşi ve büyükelçilik mensubunu, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BÜYÜKELÇİ MARD, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Erdoğan, daha sonra İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BÜYÜKELÇİ MCCULLAGH, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Erdoğan, son olarak İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Mccullagh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mccullagh'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
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