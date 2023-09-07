Doktor Selman ve eşini meslektaşları gözyaşları ile uğurladı

Kırklareli'ndeki selde kaybolan ve saatler sonra bulunan doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar için Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde tören düzenlendi.

Hastane önünde düzenlenen törende doktor çifti meslektaşları son yolculuklarına uğurladılar. Meslektaşları ve hasta yakınları genç doktorlar için gözyaşı döktüler.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 3 yıldır anastezi Asistanı olarak çalışan Doktor Selman Bağışlar ise üç ay önce evlendiği İstanbul Ünivetsitesi Diyetisyen 3.sınıf öğrencisi Kırklareli'ndeki sel baskınında Demirköy İlçesi İgneada Beldesi'nde tatilde Bungalo evde yatarken sela kaılmış ve kaybolmuşlardı. Üç ay önce evlenen Bağışlar çiftinin kaybolan cesetleri yaılan arama sonunda bulunarak İstanbul'a getirildi.

Kırklareli'nde yaşanan selde hayatını kaybeden Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazeleri Selman Bağışlar'ın 3 yıldır Anestezi Asistanı olarak görev yatığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünde düzenlenen cenaze törenine Selman Bağışlar'ın babası Halil ve annesi katıldı. Hastane önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualar eşliğinde gözyaşları ile uğurlandılar.

Selde hayatını kaybeden doktor çiftin cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zeytinburnu Taş Camii'ne götürüldü. Burada kılınacak öğle namazı sonrası Doktor Selman Bağışların cenazesi toprağa verilmek üzere Alanyaya Mihriban Bağışlar'ın cenazesinin ise İstanbul'da çok sevdiği anneannesinin yanına defnedileceği kaydedildi.

MEVLÜDE TEMEL-SABAH