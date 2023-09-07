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Giriş Tarihi: 7.9.2023

İBB, 4.5 yılda sadece 3 kilometre atık su şebekesi yaptı

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İBB, 4.5 yılda sadece 3 kilometre atık su şebekesi yaptı
İstanbul'daki sağanak sonrası AKOM'da açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ eliyle yeraltına yaptıkları yatırımları övdü. Yatırımlar sayesinde taşkınların yaşanmadığını öne süren İBB Başkanı'nı hem felaketin boyutu hem de resmi veriler yalanladı.



Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden biri olan Başakşehir'de sel sularında can pazarı yaşanırken İBB yönetiminin 2019'dan bu yana ilçeye sadece 2 bin 933 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı yaptığı tespit edildi. İSKİ'nin ilçelere göre atıksu şebeke hattı tablosunda belirtilen rakamlara göre AK Parti döneminde 2019'da Başakşehir'deki toplam atıksu şebeke hattı 563 bin 162 metre uzunluğundayken İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 4 yılda bu uzunluğu sadece 2 bin 933 metre artırdığı görüldü. Resmi veriler, İBB yönetiminin meydanlara astığı, 'Söz verdik yaptık, İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' reklamlarını da yalandı.



İMAMOĞLU'NA TEPKİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulunduğu sırada tepkiyle karşılaştı. Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, "İSKİ'yi 22.00'de aradım saat 01.30 oldu hâlâ bana dönmediler. Burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsalar hâlâ sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler, öldükten sonra mı?" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise, "Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle" dedi.
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İBB, 4.5 yılda sadece 3 kilometre atık su şebekesi yaptı
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