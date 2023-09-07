İBB, 4.5 yılda sadece 3 kilometre atık su şebekesi yaptı

İstanbul'daki sağanak sonrası
AKOM'da açıklama
yapan İstanbul
Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ
eliyle yeraltına yaptıkları yatırımları
övdü. Yatırımlar sayesinde taşkınların
yaşanmadığını öne süren İBB
Başkanı'nı hem felaketin boyutu hem
de resmi veriler yalanladı.
Sağanak
yağışın etkili olduğu ilçelerden biri
olan Başakşehir'de sel sularında
can pazarı yaşanırken İBB yönetiminin
2019'dan bu yana ilçeye sadece
2 bin 933 metre uzunluğunda atık
su şebeke hattı yaptığı tespit edildi.
İSKİ'nin ilçelere göre atıksu
şebeke hattı tablosunda belirtilen
rakamlara göre AK Parti döneminde
2019'da Başakşehir'deki
toplam atıksu şebeke hattı 563
bin 162 metre uzunluğundayken
İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin
4 yılda bu uzunluğu sadece 2
bin 933 metre artırdığı görüldü.
Resmi veriler, İBB yönetiminin
meydanlara astığı, 'Söz verdik
yaptık, İstanbul'daki su taşkını
sorunlarını çözdük' reklamlarını
da yalandı.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulunduğu sırada tepkiyle karşılaştı. Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, "İSKİ'yi 22.00'de aradım saat 01.30 oldu hâlâ bana dönmediler. Burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsalar hâlâ sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler, öldükten sonra mı?" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise, "Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle" dedi.