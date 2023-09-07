İBB, 4.5 yılda sadece 3 kilometre atık su şebekesi yaptı

İstanbul'daki sağanak sonrasıAKOM'da açıklamayapan İstanbulBüyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİeliyle yeraltına yaptıkları yatırımlarıövdü. Yatırımlar sayesinde taşkınlarınyaşanmadığını öne süren İBBBaşkanı'nı hem felaketin boyutu hemde resmi veriler yalanladı.Sağanakyağışın etkili olduğu ilçelerden biriolan Başakşehir'de sel sularındacan pazarı yaşanırken İBB yönetiminin2019'dan bu yana ilçeye sadece2 bin 933 metre uzunluğunda atıksu şebeke hattı yaptığı tespit edildi.İSKİ'nin ilçelere göre atıksuşebeke hattı tablosunda belirtilenrakamlara göre AK Parti döneminde2019'da Başakşehir'dekitoplam atıksu şebeke hattı 563bin 162 metre uzunluğundaykenİmamoğlu yönetimindeki İBB'nin4 yılda bu uzunluğu sadece 2bin 933 metre artırdığı görüldü.Resmi veriler, İBB yönetimininmeydanlara astığı, 'Söz verdikyaptık, İstanbul'daki su taşkınısorunlarını çözdük' reklamlarınıda yalandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulunduğu sırada tepkiyle karşılaştı. Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, "İSKİ'yi 22.00'de aradım saat 01.30 oldu hâlâ bana dönmediler. Burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsalar hâlâ sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler, öldükten sonra mı?" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise, "Arkadaşlarım notunuzu alsın, hemen ilgilensin sizlerle" dedi.