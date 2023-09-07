İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: Yolunuz açık olsun!

CHP'nin seçimi başarı olarak değerlendirilmesini de eleştiren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "CHP kaybedilen bu seçimi başarı olarak tanımlamaya devam ediyor. Biz kaybedilen bir seçimi kazanım olarak görmüyoruz ve değerlendirmemizi de buna göre yapıyoruz. Ruhunu yitiren kalbi ittifakın yeniden ruhunun canlandırılmasını mümkün olmayacağı kanaatine vardık" çıkışı yaptı.