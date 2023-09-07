İzmir’de Tunç Soyer’den kaçak hobi bahçelerine kıyak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesine bağlı Develi Mahallesinde verimli tarım arazilerinin talanını hızlandıracak yol açma girişimi Tarım İl Müdürlüğü'ne takıldı.

KAMULAŞTIRMA KARARI ALDI

Tunç Soyer'in Başkanlığını yürüttüğü İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni, 22 Aralık 2022 tarihinde Menderes ilçesi Develi Mahallesinde "tarla" vasıflı 109 ada 19 parsel ile 119 ada 8 Nolu parselleri yeni yol açmak için kamulaştırma kararı aldı.

VALİLİĞE BAŞVURUDA BULUNDU

Ardından da tarla vasfındaki iki parsel üzerinden geçirilmesi planlanan yolla ilgili 'Kamu yararı kararı' aldırtmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Büyükşehir, gönderdiği resim yazıda talebe gerekçe olarak da mahalle muhtarı ve bölge sakinlerinden gelen istek doğrultusunda üretim alanları üzerinde oluşan yaşam alanlarına ulaşımın kolaylaştırılmasını gösterdi.

GÖRÜŞ TALEP ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yazıyı değerlendiren Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı ön incelemede yol açılmak istenen iki parselde 'tarımsal alan şerhi' olduğunu belirledi. Bunun üzerine Büyükşehir'in talebini Valilik onayına sunmadan önce resmi yazı ile Tarım İl Müdürlüğüne sorup görüşünü talep etti.

PARSELLER BÜYÜK OVA KORUMA ALANI İÇİNDE KALIYOR

Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; Büyükşehir Belediyesi'nin yol açmak için kamulaştırdığı tarla vasfındaki iki parselin, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen 'Büyük Ova Koruma Alanı' içinde bulunan, verimli tarım arazileri arasında yer aldığı tespit edildi.

TARIM ARAZİLERİNİN TALANINI HIZLANDIRIR

SABAH'a konuşan uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapmayı planladığı bölgede 'Hobi Bahçesi' adı altında tarım arazilerinin yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde bozularak tek parselin onlarca kişiye pazarlandığına dikkat çekti. Söz konusu yolun bölgedeki tarım arazilerinin bozulmasını hızlandırıp, kaçak yapılaşmayı artıracağını öne süren uzmanlar, Büyükşehir Belediyesinin kararına tepki gösterdi.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Başka bir tarım mümkün' sloganı ile hayata geçirdiği uygulamaları hatırlatan uzmanlar: "Zaten orada tarım alanlarına ulaşımı sağlayan üretim yolları var. O bölgede hobi bahçesi adı altında ciddi bir kaçak yapılaşma söz konusu. Durum böyleyken büyükşehir belediyesinin burada tarla vasfındaki iki parsele kestirme olacak diyerek yol yapmak istemesi bölgedeki tarım arazisi talanına iki parselde belediyenin eklemesi anlamına geliyor. Büyükşehir bu kararından bir an önce vazgeçmeli." Diye konuştu.

MAHKEMELER PLANLARI İPTAL ETMİŞTİ

Seçim meydanlarında 'Başka bir tarım mümkün' diyerek hükümetin tarım politikalarını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldikten kısa bir süre sonra Seferihisar'da kendisine ait zeytinliğe Tarım il müdürlüğünden zeytin işleme tesisi kuracağım diye izin alıp havuzlu lüks villa kondurmuştu. Soyer'in başkanlığını yaptığı büyükşehir belediyesi özel bir planlama şirketine Dikili ve Seferihisar'da imar planı hazırlatmış, söz konusu imar planları tarım arazilerini imara açtığı gerekçesi ile mahkemelik olmuştu. TMMOB'a bağlı meslek odalarının açtığı davalarda mahkemeler itirazları yerinde görüp planları iptal etmişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne resmi yazı ile konu hakkındaki görüşünü sunacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de Büyükşehir'in kamu yararı kararı talebine ilişkin dosyaya tarım il müdürlüğünün görüşünü de koyup valilik onayına sunacak. Talep kurum görüşleri doğrultusunda ya kabul ya da ret edilecek.