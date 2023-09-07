Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bombardıman: Yerel seçimi de İstanbul’u da kaybedecek

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere çevrildi. Muhalefet kanadı, genel seçimlerdeki hezimetin ardından yerel seçimler için karşılıklı restleşmeye ve kavgaya tutuştu. İYİ Parti, seçimlere kendi adayları ile gireceğini belirtirken, CHP ise değişim tartışmaları gölgesinde yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor. Muhalefette yaşanan kavgaların boyutu gün geçtikçe artarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yerel seçimlere yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.