Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Yerel seçimi de İstanbul'u da kaybedecek
Giriş Tarihi: 7.9.2023 23:29 Son Güncelleme: 7.9.2023 23:36

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Yerel seçimi de İstanbul'u da kaybedecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin 2024'teki yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkacağını söyleyen İnce, "Bu kafayla giderlerse Mart'taki yerel seçimleri de kaybedecekler, İstanbul'u kaybedecekler" dedi. CHP'nin FETÖ'cülerle iş birliğine girdiğini vurgulayan İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi. Bunlarla ilişki kurulmaz, bunlar terörist" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na bombardıman: Yerel seçimi de İstanbul’u da kaybedecek

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere çevrildi. Muhalefet kanadı, genel seçimlerdeki hezimetin ardından yerel seçimler için karşılıklı restleşmeye ve kavgaya tutuştu. İYİ Parti, seçimlere kendi adayları ile gireceğini belirtirken, CHP ise değişim tartışmaları gölgesinde yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor. Muhalefette yaşanan kavgaların boyutu gün geçtikçe artarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yerel seçimlere yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.

"İSTANBUL'U KAYBEDECEKLER"

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinden pişmanlık duymadığını ifade eden İnce, "Bütün faturayı bize keseceklerdi. Bu kafayla giderlerse Mart'taki yerel seçimleri de kaybedecekler, İstanbul'u kaybedecekler." şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN KAZANMA ŞANSI 2019'A GÖRE AZALDI"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimi kazanma şansının azaldığını vurgulayan İnce,"2019'da İmamoğlu'nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019'da şansı daha fazlaydı." dedi.

"FETÖ'CÜLER CHP'Yİ DESTEKLEDİ"

CHP ile FETÖ arasında iş birliği olduğuna dikkat çeken Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa CHP'yi destekledi. Onlar bize çaktıkça prim yapacaklarını zannettiler. Bunlarla ilişki kurulmaz, bunlar terörist 'Bunlarla ilişki kurmayın, yapmayın bunu' dedik. Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum, söylediklerimin arkasındayım. ABD'ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler."

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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Yerel seçimi de İstanbul'u da kaybedecek
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