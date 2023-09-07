Son dakika: Deyrizor’daki son durum! MSB kaynakları: Bu yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara'da gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının gösteri uçuşları gerçekleştirdiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yaklaşık bir milyon vatandaşımızın katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; 5 Eylül tarihinde Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5'inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55'inci ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarımızdan askerî personel ve arazi araçları görevlendirilmiş, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyeti başlamıştır. 17 Eylül 2023 tarihine kadar başvurular devam edecektir.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek; dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.

DEYRİZOR'DAKİ SON DURUM

Bir gazetecinin Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'de istikrarın biran önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi. PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret. Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

F-4 SAVAŞ UÇAĞINDAN DÜŞEN YAKIT TANKI

Bir gazetecinin boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili son durumu sorması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Malumunuz TEKNOFEST'te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir'e dönmek üzere Etimesgut'tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme halen devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şuanda halen devam ediyor."