SON DAKİKA HABERİ | Thodex davasında karar çıktı! İşte Faruk Fatih Özer’e verilen ceza...

"NORMAL BİR ÇALIŞANDIM"

Tutuklu sanık Serap Özer ise savunmasında şirkette kendisini yönetici konumuna koyan kimsenin olmadığını belirterek "Benim çok fazla kanun, hukuk bilgim yok ama dosyada kanuna aykırı çok husus olduğunu hayretle gördüm. Bir topluluğun suç örgütü olabilmesi için bir suçu işlemek amacıyla ilk günden, yani Thodex'in kurulduğu günden itibaren planlayarak, bizim bir araya gelerek sürekli şekilde bu amaca hizmet etmemiz gerekir. Thodex kurulduğunda ben bu şirkette çalışmıyordum. Bu şirkete suç işlemek amacıyla değil, kariyer amacıyla girdim. O sırada iş arıyordum. İş arayan kadın elbette herkesin yapacağı gibi etrafına eğer eleman ihtiyacı varsa başvurur. Ben de öyle yaptım. Kardeşimin personel ihtiyacı varken ön muhasebe personeli olarak işe başladım" dedi.