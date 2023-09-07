Faruk Fatih Özer’den türkülü savunma: Yolun sonu görünüyor!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmıştı.
Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Mütalaada tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
FARUK FATİH ÖZER SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya 20 Nisan 2023 tarihinde iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken bir takım müşteki ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı ise geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.
"İLLEGAL İŞLERDE YER ALMADIM"
Tutuklu sanık Faruk Fatih Özer savunmasında, "Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet temellerini atmasıyla birlikte Türkiye zorbalıklar ülkesi değildir. Benim ve ailemin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekir. Şu an duruşması görülen dosyada örgüt lideri değilim, sadece iflas ettim. Thodex'te suç örgütünden bahsedilemez. Bu suçları işleseydim bu kadar amatör olmazdım. Bu sözde örgüt çalışanlarına bir fayda sağlardım. Bizler sadece mağduruz. İllegal faaliyetler içinde olmadım, olmayacağım. Bu kariyerimdeki saygınlığımla da sabittir. Cezaevindeyken bile elimdeki paralarla müştekilere ödeme yaptım. Türkiye'nin hukuk tarihinde bu karakterli duruşu gösteren kimse yoktur" dedi.
TÜRKÜLÜ SAVUNMA: YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
Devamında ise tutuklu sanık Özer, "Bu davanın tek sebebi internette bulunan Türkiye ve başka ülkelerdeki siyasilerle bulunan fotoğraflarımdır. Hiçbiriyle de ticari bir ilişkim olmamıştır. Şahsıma atılan 2 milyar dolarla kaybolduğun iftirası bana zarar verdi.
Sayın bakanlara ve milletvekillerine de iftiralar atıldı. Kaostan beslenen kötü varlıklar benim iflasımı kullandılar. Benim sabrım da dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'num dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Geçtiğim feleğin çemberinden.. yolun sonu görünüyor." diyerek beraatini talep etti.