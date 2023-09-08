Adalet Bakanı Tunç, Çankırı’da incelemelerde bulundu

İncelemelerde bulunmak, ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Tunç'u, Hükümet Konağı önünde Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tunç, Vali Taşolar'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık tarafından karşılanan Bakan Tunç'a belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi.