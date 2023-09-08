Aydın’da dev fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin is yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 150 adet fişek, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 361 bin TL, 9 bin 500 dolar, 2 bin 200 euro ve 75 gram altına da el konuldu.



Gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan 17'si Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.