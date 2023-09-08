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Giriş Tarihi: 8.9.2023 08:24

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel konularda izlediği "girişimci ve insani" dış politika prensipleri çerçevesinde Eylül ayında yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dahil olmak üzere kritik konuları görüşen Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'da gerçekleştirilecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Yeni Delhi'de olacak.

ANKARA
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak. Teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, yeşil kalkınma, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerlemenin hızlandırılması gibi konuların masaya yatırılacağı toplantıda Başkan Erdoğan, Türkiye perspektifini yansıtacak. Başkan Erdoğan burada çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

17-21 EYLÜL'DE NEWYORK'TA

Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" şeklindeki mesajlarıyla referans lider haline geldi. Erdoğan'ın bu yıl da "manifesto" niteliğinde bir hitap gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan 17-21 Eylül'de Newyork'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve BM tarafından ödüle layık görülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında da etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kaydediliyor.

Başkan Erdoğan'ın Eylül ayındaki yoğun dış politika temaslarını Ekim ve Kasım aylarında da yüksek tempoda sürdürmesi öngörülüyor.
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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
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