Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak. Teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, yeşil kalkınma, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerlemenin hızlandırılması gibi konuların masaya yatırılacağı toplantıda Başkan Erdoğan, Türkiye perspektifini yansıtacak. Başkan Erdoğan burada çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" şeklindeki mesajlarıyla referans lider haline geldi. Erdoğan'ın bu yıl da "manifesto" niteliğinde bir hitap gerçekleştirmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan 17-21 Eylül'de Newyork'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve BM tarafından ödüle layık görülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında da etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kaydediliyor.Başkan Erdoğan'ın Eylül ayındaki yoğun dış politika temaslarını Ekim ve Kasım aylarında da yüksek tempoda sürdürmesi öngörülüyor.