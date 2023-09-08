Çatıda yakalandı

Mersin'inÇamlıyayla ilçesinde, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üçüncü sınıf emniyet müdürü N.Y'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden N.Y. çatıya çıkarak kurtulmaya çalıştı. Ancak burada etkisiz hale getirilen N.Y.'nin yakalanma anları drone kamerası tarafından kaydedildi. N.Y'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya hesabının bulunduğu ve sözde üst düzey yönetici olduğu bildirildi. İşlemleri tamamlanan N.Y. cezaevine gönderildi.