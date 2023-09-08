Emekli öğretmen çiftin acı sonu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'daki Longoz Ormanları'nda pazartesi günü meydana gelen selde kaybolan 5 kişinin cesedine ulaşan arama kurtarma ekipleri, dün de kayıp Ahmet Baki Şimşek'in (53) cesedini buldu.Sel felaketinde eşi Raile Şimşek (50) ile birlikte yaşamını yitiren Ahmet Baki Şimşek'in hikâyesi yürekleri burktu. İstanbul Kartal'da yaşayan Şimşek çiftinin üniversitedeyken tanışıp evlendiği, yıllarca öğretmenlik yapan çiftin bu yaz birlikte emekli olduğu öğrenildi. Emekliliğin tadını çıkarmak için oğulları Emre Şimşek (14) ile birlikte bungalov tesisine tatile gelen çift burada sele kapıldı. Oğulları Emre yaralı olarak kurtarılırken, çift yaşamını yitirdi.Raile Şimşek'in cenazesi dün Kartal'daki evinin önüne getirildi. Şimşek için cenaze namazı kılınırken, merhumun yakınları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Raile Şimşek'in, Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Bu arada selde ölen diğer iki kişinin Suna Duman ve Ümit Solmaz olduğu belirlendi.