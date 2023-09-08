Emine Erdoğan’ı zirveye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso ile bir araya geldi. Görüşmede, 'Sıfır Atık' ve çevre çalışmaları konusunda ortak yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde Kongo tarafından yapılan yardımlar ve Cumhurbaşkanı N'Guesso'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afrika kültürünü tanıtmak amacıyla himayelerinde kurulan Afrika Kültür Evi Derneği'nden bahseden Emine Erdoğan, dernek binasında yalnızca satış yapılmadığını, kültürel etkinlikler de düzenlediğini anlattı. N'Guesso da Emine Erdoğan'ın sosyal çalışmalarının kitlesel bir harekete dönüştüğüne, somut politika haline gelerek, sürdürülebilir sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti. Emine Erdoğan'ın, 'Sıfır Atık Projesi' başta olmak üzere çevre konularında ilham verici projeler yürüttüğünü kaydeden N'Guesso, 30 Mart'ta BM Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasından da çok etkilendiğini dile getirdi. N'Guesso, Emine Erdoğan'ı 26-28 Ekim'de başkent Brazavil'de düzenlenecek 'Biyoçeşitlilik Ekosistemleri ve Tropikal Ormanlar Üç Havza Zirvesi'ne ana konuşmacı olarak davet etti. Emine Erdoğan, ziyareti ve daveti için teşekkür ettiği N'Guesso'ya, kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' kitabıyla, himayesinde yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' ile 'Afrika Atasözleri' kitaplarını hediye etti.