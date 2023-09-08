Eski CHP sosyal medya sorumlusu isyan etti: Benim tanıklıklarım, CHP’deki hâkim zihniyetin tahlili için bir damla örnek

"35 GÜN SONRA FARK EDEBİLDİLER"

Ali Sinan Acıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gün geçmiyor ki CHP'yi yönetenlerin bir "becerisi" daha ortaya çıkmasın değil mi? Buyrun: 3 Ağustos'ta kovulduğum CHP'nin resmî Meta (Facebook, Instagram) muhatabı olduğum için "CHP 100. Yıl" için hazırlanan içerikleri reklam çıkamıyorlarmış... 35 gün sonra fark edebildiler...

2 Ağustos günü, hesapları Eren Erdem ekibine devrederken Meta ile bu konuda mailleşmemiz gerektiğini söylemiştim. Sabahına aceleyle beni kovdular. Alelacele kurumsal mailimi de kapattıkları için Meta yetkilileriyle yazışamadık. 35 gündür hesap bende duruyor ve farkında değiller!