Eski CHP sosyal medya sorumlusu isyan etti: Benim tanıklıklarım, CHP’deki hâkim zihniyetin tahlili için bir damla örnek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, X hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Acıoğlu'nun paylaşımı, CHP yönetiminin beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
2 Ağustos günü sosyal medya hesaplarını Eren Erdem ve yönetimine devrederken, "CHP 100. Yıl" için hazırlanan içeriklerinin reklamı konusunda Meta ile mail yoluyla iletişime geçilmesi gerektiği söylediğini belirten Acıoğlu, "Sabahına aceleyle beni kovdular. Alelacele kurumsal mailimi de kapattıkları için Meta yetkilileriyle yazışamadık. 35 gündür hesap bende duruyor ve farkında değiller!" dedi.
"İş bilmezlik öyle bir boyutta ki..." diyerek söz konusu duruma isyan eden Acıoğlu, Eren Erdem'in ekibinin, hesabı tam yetkiyle devralmak için kendisine Facebbok üzerinden "işletme kaldırma talebi" gönderdiklerini belirterek, "Tıklasam CHP Facebook hesabı kapanacak... Dua etsinler ki bu işi yapanlar gibi kötü niyetli insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.
"35 GÜN SONRA FARK EDEBİLDİLER"
Ali Sinan Acıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gün geçmiyor ki CHP'yi yönetenlerin bir "becerisi" daha ortaya çıkmasın değil mi? Buyrun: 3 Ağustos'ta kovulduğum CHP'nin resmî Meta (Facebook, Instagram) muhatabı olduğum için "CHP 100. Yıl" için hazırlanan içerikleri reklam çıkamıyorlarmış... 35 gün sonra fark edebildiler...
2 Ağustos günü, hesapları Eren Erdem ekibine devrederken Meta ile bu konuda mailleşmemiz gerektiğini söylemiştim. Sabahına aceleyle beni kovdular. Alelacele kurumsal mailimi de kapattıkları için Meta yetkilileriyle yazışamadık. 35 gündür hesap bende duruyor ve farkında değiller!
"DUA ETSİNLER Kİ KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR DEĞİLİZ"
İş bilmezlik öyle bir boyutta ki, hesabı tam yetkiyle devralmak adına dün gece bana Facebook üzerinden "işletme kaldırma talebi" gönderdiler. Tıklasam CHP Facebook hesabı kapanacak... Dua etsinler ki bu işi yapanlar gibi kötü niyetli insanlar değiliz.
Evinde kendi halinde bir iş bilmezliğin belki çok bir haber değeri olmaz ama sen ülkenin kurucu partisini "yönetiyorsun" güya... 25 milyon insanın hayallerinin nasıl tarumar edildiğine dair her gün yeni bir numune sunuyorsunuz başka bir şey değil...
"CHP'DEKİ HAKİM ZİHNİYETİN TAHLİLİ İÇİN BİR DAMLA ÖRNEK"
Daha önce de dediğim gibi, bir hastalığa teşhis koymak için kişinin tüm kanını almanıza gerek yok, bir damla kanla tahlil eder, tanı koyarsınız. Benim tanıklıklarım, CHP'deki hâkim zihniyetin tahlili için bir damla örnek. Tanıyı siz koyun…
35 gündür gizli saklı değil, tam yetkiyle işletme hesabının bende olduğunu ve Meta resmi muhatabı olduğumu söyledim. Hesapları devrederken odada 5 kişiydik, herkes de şahit... Durumu böylece izah etmeme rağmen durum bu işte..."