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Giriş Tarihi: 8.9.2023

Esnaftan tepki: İBB ekibi fotoğraf çektirip gitti

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Esnaftan tepki: İBB ekibi fotoğraf çektirip gitti
İstanbul'da önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin ihbarlara zamanında müdahale edememesi ve kendi sorumluluğunu ilçe belediyelerine bırakması vatandaşların tepkisine sebep oldu. Selin vurduğu İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi'nde (MASKO), selin faturası ağır oldu.



Selde mağduriyet yaşayan esnaftan biri, uzak olmasına rağmen bölgeye ilk olarak Tuzla Belediyesi'nin destek gönderdiğini, İBB ekiplerinin ise yalnızca fotoğraf çektirip geri döndüğünü belirterek "İSKİ'yi aradık, gelemeyiz dediler. İlk önce Tuzla Belediyesi'nden geldiler. Sultangazi Belediyesi'nden geldiler. İBB ekibi sonradan geldi ama fotoğraf çektirip gittiler" dedi.
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Esnaftan tepki: İBB ekibi fotoğraf çektirip gitti
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