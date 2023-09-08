Hakkında 7 buçuk yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ’cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü çerçevesinde aranan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda firar konumunda bulunan; bylock kaydı olan, KHK ile kapatılan özel kurumda yönetici konumda bulunan, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yürütülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde; Erzincan merkezinde saklandığının tespit edilmesi üzerine 07.09.2023 günü saat:10.15 sıralarında TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Şahıs adliyedeki işlemlerinin akabinde Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.