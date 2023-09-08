İSKİ dere ıslahını yarım bıraktı Halkalı Gümrüğü göle döndü

İstanbul'da önceki gece etkili olan sağanak yağış kısa sürede sele neden olurken, Başakşehir, İkitelli, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçeleri sular altında kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), Menekşe Deresi'nde başlattığı çalışmayı tamamlamadığı için sel sularının Halkalı Gümrüğü'nü göle çevirdiği ortaya çıktı. 2007'de bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle derede ıslah çalışmaları yapılmıştı.Son 1.5 yıldır derenin göle döküldüğü noktanın kapatılarak temizlik çalışması yapıldığı ve bu nedenle derenin taşarak felakete yol açtığı belirtildi. Havadan çekilen görüntülerde ise, dere yatağının bir gümrük alanına kadar olan kısmının ıslah edilerek genişletildiği ancak gümrük alanı başladıktan sonra göl ile birleştiği noktada ıslah yapılmayan derenin daraldığı gözlendi. Görüntülerde gümrükteki TIR'ların suya gömüldüğü, şiddetli sel suları nedeniyle konteynerlerin çevreye dağıldığı görüldü.Halkalı'da yaşanan dere ıslahı sürecinin yarım kaldığını vurgulayan Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba, "2007'de burada bir afet oldu. O afetten sonra bu arka kısmından gelen dere ıslah edildi. Ama derenin en son kısmında göle döküleceği kısımda 1.5 yıldır devam eden bir temizlik süreci başladı. Orayı temizlemek için derenin tam göle bağlandığı kısım kapatıldı. Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve gümrüğe dönüp bu afete sebebiyet verdi. Bu afetin olacağı meteoroloji tarafından uyarıldı. Yetkililer neden bunun önlemini almadılar, en azından bu afet atlatılana kadar bunu niye açmadılar biz de merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sel felaketinin yaşandığı saatlerde araçların konteynerlerden mal yüklemeye hazırlandığını anlatan Akbaba, "Yarım saat sonra yükleme yapacaklardı. Eğer devrilen konteynerler orada yükleme için yanaşmış olsalardı benim 20'ye yakın şoförüm belki de vefat etmiş olacaktı" dedi.