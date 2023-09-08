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Giriş Tarihi: 8.9.2023 11:13

Kaçak botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri bir milyon 750 bin lira olan 753 adet kaçak dolgu ve botoks ilacı ile 41 kaçak botoks sulandırma solüsyonu ele geçirdi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Esenyurt İlçeleri'ndeki iki adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Ülkemize kaçak yollarla getirilmiş ve Soğuk Zincir Saklama Koşulları'na uygun olmayan ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen 753 adet dolgu ve botoks ilacı ve 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. El konulan malzemelerin piyasa değerlerinin toplamda bir milyon 750 bin lira olduğu ifade edildi.

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Kaçak botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar
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