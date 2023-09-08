Kaçak botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Esenyurt İlçeleri'ndeki iki adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Ülkemize kaçak yollarla getirilmiş ve Soğuk Zincir Saklama Koşulları'na uygun olmayan ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen 753 adet dolgu ve botoks ilacı ve 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. El konulan malzemelerin piyasa değerlerinin toplamda bir milyon 750 bin lira olduğu ifade edildi.