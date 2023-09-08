Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.9.2023 13:45 Son Güncelleme: 8.9.2023 14:25

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınar pınar bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" denildi

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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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