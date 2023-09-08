Otobüs durağına dalmıştı! 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 13 yıl 4 ay hapis

Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, Ergün Gürdal, aracıyla otobüs durağına dalmıştı. Facia sonucu 2 kişi ölmüş ve 5 kişi yaralanmıştı. Şüpheli Gürdal'ın olaydan sonra yapılan kan örneği incelemesinde, esrar maddesinin tespit edilmişti.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, Gürdal'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Ergün Gürdal, olay günü esrar kullanmadığını baygınlığının sebebi olarak hasta olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

"EPİLESPİ HASTASIYIM"

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ergün Gürdal, bayıldığını ve bu sebeple hızlı gittiğini fark etmediğini iddia etti. Sanık, "Epilepsi hastasıyım. Beyin damarlarımda çatlaklar olduğu söylendi. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanıyorum gözetim altındayım" dedi. Otobüs durağına daldığında yaralanan ve ölenler hakkında " Kendilerini tanımam annem babam yaşında insanlar. Neden zarar vermek isteyeyim?" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu, maddi manevi elinden geleni yapacağı sözünü verdi. Kararını açıklayan heyet, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın sürücü belgesine 2 yıl 6 el konulmasına hükmetti.