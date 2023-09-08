PKK/YPG’nin finans sorumlusuna çizik

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin finans sorumlusu olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer olan Rojina kod adlı Zülfiye Binbir'i Suriye Rumeylan'da etkisiz hale getirdi.Saha ajanlarının, terörist Binbir'i anbean takip ederek topladıkları istihbarat ve veriler neticesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terörist Binbir, 1993'te PKK kırsal kadrosuna katılardı. 1997-2004 yılları arasında ise Irak'ta terör faaliyetlerinde bulundu. 2011'de Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ile asker Aykut Çelik'i yol keserek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı. 2012-2018 yılları arasında da örgütün Suriye kadrolarına görevlendirilerek örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu oldu. Ardından Kobani'de sözde asayiş komutanı olarak görevlendirilen terörist, 2021'den beri Kamışlı'da örgütün maliye sorumluları arasında yer alıyordu.