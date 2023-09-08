Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 8.9.2023 09:23 Son Güncelleme: 8.9.2023 09:37

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, bombalı saldırı hazırlığında olan 5 teröristin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olan 5 teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Bomba İmha Şube Müdürlükleri'nce teröristlerin kaldıkları adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirildi.

"HAİNLERE ASLA ACIMAYACAĞIZ"
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: "Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı" | Video

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
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