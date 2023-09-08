SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan’da

Savaşın başlamasından bu yana uluslararası toplantılara katılmaktan ve dış ziyaretlerden kaçınan Rusya lideri Putin, geçen yıl olduğu gibi bu zirvede yer almayacak. Zirvede Rusya'yı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

Rus liderin Yeni Delhi'deki toplantıya video mesaj göndermesi gündeme gelmiş, daha sonra iptal edilmişti.

Zirvenin sonuç bildirisinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bir ifadenin yer alması konusunda uzlaşma olmadığı ifade ediliyor. ABD ve Batılı ülkelerin, bildiride "Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayan" bir ifadenin yer almasını savunduğu, Moskova'nın yanı sıra Pekin'in ifadeye karşı çıktığı aktarılıyor.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları da temmuzda yaptıkları toplantıda, "ülkelerin, Ukrayna'daki savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle fikir birliğine varamadığını" bildirmişti.

Rusya ile yakın ilişkileri bulunan ve savaşın ardından Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji ticareti güzergahının değişmesiyle Rusya ile petrol ticaretinde artış görülen Hindistan'ın da bu konuda ısrarcı olmayacağı öngörülüyor.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ, ZİRVEYE KATILMAYACAK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de zirveye katılmayacak, yerine Başbakan Li Çiang toplantılarda Çin heyetine başkanlık edecek.

Çin liderinin zirveye katılmama kararı Putin'in aksine sürpriz bir gelişme oldu. Zira G20 liderler zirvelerinin düzenli gerçekleştirildiği 2008'den bu yana Çin, ilk kez toplantılara devlet başkanı düzeyinde katılmayacak.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin, başından beri G20'ye aktif katılmaya özel önem veriyordu.

Çinli yetkililer bu tercih konusunda herhangi gerekçe belirtmekten kaçınırken, G20'yi "önemli bir ekonomik işbirliği platformu" olarak gördüklerini dile getirdi.