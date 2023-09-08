Haberler Gündem Haberleri Suç örgütü lideri Bora Kaplan Ankara’da yakalandı! Yüklü miktarda para ile kaçmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 8.9.2023 12:12 Son Güncelleme: 8.9.2023 12:44

Suç örgütü lideri Bora Kaplan Ankara’da yakalandı! Yüklü miktarda para ile kaçmaya çalıştı

Ankara’da suç örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç örgütü lideri Bora Kaplan Ankara’da yakalandı! Yüklü miktarda para ile kaçmaya çalıştı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak; kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

NEFES KESEN OPERASYON

Suç Örgütü lideri Bora Kaplan yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.

Suç örgütünü çökertmeye yönelik bir çok adreste eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri yapıldı.

Ankara Organize Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmalara çok yönlü olarak devam ediyor.

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Suç örgütü lideri Bora Kaplan Ankara’da yakalandı! Yüklü miktarda para ile kaçmaya çalıştı
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