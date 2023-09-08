Thodex sanığı Özer kardeşlere 11 bin 196’şar yıl hapis cezası

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile 2 kardeşi, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' ile 'bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından toplam 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. 7'si tutuklu 21 sanıklı davanın dün Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapan Faruk Fatih Özer, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun seslendirdiği "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünden alıntı yaparak, tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında 'bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedildi. Özer kardeşler ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi. 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan beraat kararı veren mahkeme heyete, 4 sanığın da tahliyesine hükmetti.