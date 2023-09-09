Bakan Uraloğlu’ndan BAYKAR’a ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle çıktıkları yolda başta Türkiye'nin ilk milli SİHA sistemlerini, ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılema'yı, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'yi, Akıncı'yı ve nice projeleri geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar'ı ziyaret ettik." dedi.
Bakan Uraloğlu, Bayraktar ve ekibine teşekkürlerini iletti.
📌Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi#MillîTeknolojiHamlesi idealiyle çıktıkları yolda başta #Türkiye'nin ilk millî S/İHA sistemlerini, ilk millî insansız savaş uçağımız #Bayraktar KIZILELMA'yı, Türkiye'nin ilk uçan arabası #CEZERİ'yi, #Akıncı'yı ve nice projeleri… pic.twitter.com/pPCHwPgIe6— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 9, 2023