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Giriş Tarihi: 9.9.2023 19:25

Bakan Uraloğlu'ndan BAYKAR'a ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

ANKARA
Bakan Uraloğlu’ndan BAYKAR’a ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle çıktıkları yolda başta Türkiye'nin ilk milli SİHA sistemlerini, ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılema'yı, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'yi, Akıncı'yı ve nice projeleri geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar'ı ziyaret ettik." dedi.

Bakan Uraloğlu, Bayraktar ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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Bakan Uraloğlu'ndan BAYKAR'a ziyaret
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