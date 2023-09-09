Diyarbakır’da deprem konutları hızla yükseliyor: İlk etap mart ayında teslim edilecek!

100 BİN KİŞİLİK ŞEHİR KURULUYOR

Karacadağ yakınlarındaki merkez Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı kırsal mahallesinde kurulan ve yaklaşık 100 bin kişinin yaşayacağı yeni şehirde, alt yapı çalışmaları da sürüyor. Dört katlı, 85 metrekare iki artı bir ve 105 metrekare üç artı bir şeklinde olan konutlarla birlikte bölgede AVM (Alışveriş Merkezi), okullar, marketler, aile sağlık merkezi ve camiiler de yer alacak.