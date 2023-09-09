Herkes okuryazar olana kadar mücadeleye devam

BaşkanErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Kadın ve kız çocuklarımız başta olmak üzere 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız', 'Okuma Yazma Seferberliği' ve 'Nerede Kalmıştık' kampanyalarına katılan her bir vatandaşımız ülkemizden yükselen ışığı parlatıyor" diyen Emine Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çatışmaların karanlığına hapsolmuş dünyada, toplumumuzu ancak bilginin gücü ile aydınlık ufuklara taşıyacağımızı unutmamalıyız. Okuryazar olmayan tek bir birey kalmayana kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz."