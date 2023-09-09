İBB’den akıl almaz yöntem: Yürüyen merdiven sorununu böyle örtbas etmeye çalıştı!





YENİKAPI-HACI OSMAN METRO HATTINDA 10 ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

İBB yönetimi, tasarruf adı altında herhangi bir arızası olmasa da ihtiyaç fazlası olarak gördüğü asansör ve yürüyen merdivenleri 4 buçuk yıldır çalıştırmıyor. Asansör ve yürüyen merdivenlerin çalıştırılmadığı hatların başında 24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı geliyor. İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.