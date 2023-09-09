Diyarbakır’da deprem konutları hızla yükseliyor: 22 bin konut mart ayında teslimata hazır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Asrın Felaketi'nin ardından 'bir yılda tamamlanması' talimatıyla Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Osmaniye, Elazığ ile Diyarbakır'da, inşaatına başlanan deprem konutlarının yapımı sürerken SABAH, Diyarbakır'da deprem konutlarını gezdi, gördü ve yerinde inceledi.
Diyarbakır'a 20 kilometre uzaklıkta yeni bir şehir kurulurken yapımı süren konutların örnek daireleri de tamamlandı. Modern ve depreme dayanıklı 'radye temel, tünel kalıp sistemi' ile yapılan 22 bin TOKİ evlerinin 6 bin 40'ı hızla yapılıyor. Modern görünümlü ve evlerde birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı konutların ilk etabının Mart ya da Nisan ayında depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.
100 BİN KİŞİLİK ŞEHİR KURULUYOR
Karacadağ yakınlarındaki merkez Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı kırsal mahallesinde kurulan ve yaklaşık 100 bin kişinin yaşayacağı yeni şehirde, alt yapı çalışmaları da sürüyor. Dört katlı, 85 metrekare iki artı bir ve 105 metrekare üç artı bir şeklinde olan konutlarla birlikte bölgede AVM (Alışveriş Merkezi), okullar, marketler, aile sağlık merkezi ve camiiler de yer alacak.
650 BİN KONUT YAPILACAK
Deprem bölgesinde inşaat süreci devam eden konut sayısının 113 bin olduğu öğrenilirken, 'Asrın Felaketi'nden etkilen 11 kentte 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yapılacak.
İLK KONUTLAR 5 ETAPTAN OLUŞUYOR
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mart ayında temeli atılan konut projesinin devam ettiğini söyledi.
Projenin 5 etap, 321 blok ve 6 bin 40 konuttan oluştuğunu belirten Vali Su, "İnşallah evi yıkılan kardeşlerimiz konutlarına kavuşacaklar ve hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettirecekler.