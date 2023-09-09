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Giriş Tarihi: 9.9.2023 13:32

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hesabınızdan para çekti" ve "Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Zonguldak ve Ağrı merkezli operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hesabınızdan para çekti" ve "Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Zonguldak ve Ağrı merkezli operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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