SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hesabınızdan para çekti" ve "Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Zonguldak ve Ağrı merkezli operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
"FETÖ HESABINIZDAN PARA ÇEKTİ…"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 9, 2023
" TERÖR ÖRGÜTLERİ HESAPLARINIZI ELE GEÇİRDİ..." DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPANLARA KARŞI, ZONGULDAK VE AĞRI MERKEZLİ GERÇEKLEŞEN OPERASYONLARDA 28 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
❌#Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat… pic.twitter.com/YeeXrIKkyY