Türkiye’ye kurulacak doğalgaz merkezi stratejik önemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmeyle Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi projesine hız verildi. Putin, Gazprom'un BOTAŞ'a, projeye yönelik yol haritasını sunduğunu duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Finans Merkezi'nin aynı zamanda Türkiye'nin enerji merkezi haline geleceğini söylemişti. Rus uzmanlar, Rusya ve Türkiye'nin projeyi gerçekleştirebilecek kaynaklara sahip olduğuna işaret ederken, Avrupa'nın yaklaşımının da belirleyici unsurlardan birisi olacağını belirtiyor. Rusya'daki bilgi ve analiz merkezi InfoTEK'ten Enerji Uzmanı Aleksandr Frolov da doğalgaz merkezinin özellikle bir ticaret merkezi olarak kurulmasının son derece mümkün olduğunu vurguladı. Doğalgaz merkezine tedarik edilecek gazın başlangıçta 5 ila 10 milyar metreküp düzeyinde olabileceğini belirten Frolov, "Bu hacim için hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin gerekli gaz taşıma kapasiteleri mevcut ve bu hacmin Avrupa Birliği (AB) ve Sırbistan üzerinden pompalanması da mümkün. Alıcılar, bu türdeki diğer ticaret platformlarında olduğu gibi Avrupalı şirketler olabilir" dedi. Doğalgaz merkezine yönelik belirleyici unsurlardan birinin AB'deki talep olacağını vurgulayan Frolov, "Türkiye, Avrupa açısından önemli bir gaz sevkiyat merkezi olma arzusunda ve Rusya da gerekli kaynaklara sahip. Karadeniz'in altına yeni gaz boru hatlarının döşenmesi sorunu da çözülebilir bir sorundur. Tek sorun AB'nin işbirliği talebi" dedi.