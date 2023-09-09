Usulsüz ruhsata imza atmayan başkanı görevden aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaklaşık 1.5 yıl önce Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na atadığı Kerem Girişken'i görevden aldı. Soyer'in büyük sanayi tesislerine ruhsat veren ve denetimlerini yapan kurumun başındaki Girişken'i, Aliağa'daki cüruf (kül, atık) tesisine usulsüz olarak verilmek istenen ruhsata karşı çıktığı için görevden aldığı öne sürüldü.Göreve geldiği günden bu yana başarısızlıklarının faturasını belediye çatısı altında görev yapan bürokratlara kesen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir görevden almaya daha imza attı. Soyer, yaklaşık 1.5 yıl önce Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı görevine atadığı Kerem Girişken'i önceki gün ani bir kararla görevden aldı. Girişken, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine müfettiş olarak görevlendirilirken yerine İZSU Genel Müdürlüğü'nde Ruhsat Denetim Şube Müdürü olarak görev yapan Tülay Yeşillik getirildi.Girişken'in görevden alınması büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Girişken'in görevden alınmasında 2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatsız olarak çalıştığı gerekçesi ile kapatma kararı alınan Aliağa'daki cüruf tesisi etkili oldu.İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı ve çevreye zarar verdiği iddiası ile kapatma kararı alınan tesise 1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı vermek için çalışma başlattı. Ruhsatı verecek olan birimin başında görev yapan Girişken, iddiaya göre usulsüz olarak verilmek istenen ruhsatı imzalamaya yanaşmadı. Yakın çevresine 'Kimse bana bu ruhsatın altına imza attıramaz' dediği öne sürülen Girişken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından görevden alındı.