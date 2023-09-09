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Giriş Tarihi: 9.9.2023

Yelkenlilerden 41 FETÖ’cü çıktı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yelkenlilerden 41 FETÖ’cü çıktı
Muğla'da yurtdışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nca Fethiye'de 3 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda uluslararası sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY mensubu yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün izdivaç sorumlusu Ali Akpınar'ın da bulunduğu öğrenildi. 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı. 6 Eylül'de Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla polisince yapılan müşterek çalışmada ise yine Fethiye Körfezi açıklarında uluslararası sularda ülkeden yasadışı çıkış yapan yelkenli teknelerde 27 FETÖ/PDY üyesi tespit edilerek yakalandı. Zanlılardan 20'si tutuklandı.
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Yelkenlilerden 41 FETÖ’cü çıktı
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