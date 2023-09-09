Yelkenlilerden 41 FETÖ’cü çıktı

Muğla'da yurtdışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nca Fethiye'de 3 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda uluslararası sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY mensubu yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün izdivaç sorumlusu Ali Akpınar'ın da bulunduğu öğrenildi. 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı. 6 Eylül'de Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla polisince yapılan müşterek çalışmada ise yine Fethiye Körfezi açıklarında uluslararası sularda ülkeden yasadışı çıkış yapan yelkenli teknelerde 27 FETÖ/PDY üyesi tespit edilerek yakalandı. Zanlılardan 20'si tutuklandı.