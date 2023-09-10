Az dijital bol fiziksel aktivite

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından yarın ders başı yapacak. Okullar bu yıl birçok yenilikle açılıyor. Öncelikle dijital bağımlığını önüne geçmek ve obeziteyle mücadele etmek için öğrencilerin okul bahçesinde daha çok zaman geçirmesi sağlanacak. Sınıflara girmeden önce öğrencilere en az 15 dakika kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Okullarda cep telefonu sınırlı kullanılacak. Atıl durumdaki okul bahçelerinin, çocukların oyun oynadıkları bir alana dönüşmesi sağlanacak. Okul bahçelerinde geleneksel oyunların yansıtıldığı, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik eden oyun alanları kurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Asosyal, elektronik ortamda dijital dostluklar dışında başka dostu olmayan çocuklarımız, ders başladığında belki arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmuyor. Teneffüste de herkes kendi bilgisayarından başka tür etkinlikler içine girdiğinde belki 3-5 kelime konuşmadan arkadaşlarıyla günü tamamlayan öğrencilerimiz olacaktı. Bunun da önüne geçmek istiyoruz. Eskiden zil çaldığında öğrenciler bahçeye koşardı. Şimdi tekrar bunun olmasını istiyoruz'' dedi.

LİSELERDE YENİ DÖNEM

Bu yılın en önemli düzenlemelerinden biri de liselerde sınıf tekrarıyla ilgili değişiklik oldu. 6 dersi zayıf olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Liselerdeki sınavlar da yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak.

SOSYAL SORUMLULUK ZORUNLULUĞU

Liselerde zorunlu sosyal sorumluluk çalışmaları uygulanacak. Öğrenciler, lise öğrenimleri sürecinde sosyal sorumluluk programı çalışmaları, ortaöğretim kurumlarında 40 saat, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında ise 20 saat olarak uygulanacak.

DEVAMSIZLIĞA SIKI TAKİP

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders notları nasıl olursa olsun sınıfta kalacak. Ayrıca mazeretsiz yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler 1 saat fazladan sosyal sorumluluk projesi yapacak.

AÇIK LİSEYE SINIR

Yeni dönemde açık liseye geçişlere de sınırlama getirildi. Milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ve örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

VELİ ZİYARETİNE DÜZENLEME

Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak.

KÜLTÜR TURLARI

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Tarihi ve kültürel mekânların ziyaret edilmesi sağlanacak.