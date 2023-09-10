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Giriş Tarihi: 10.9.2023 22:26 Son Güncelleme: 10.9.2023 22:36

Başkan Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

AA
Başkan Erdoğan, Hindistan’daki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayiyp Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. 

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.

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Başkan Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
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