Deprem yardımlarına sahip çıkamayan Bozdoğan’a çağrı: İstifa et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yurt dışında toplanan ayni yardımlar, farklı tarihlerde deniz yoluyla Mersin Limanı'na gönderildi. Tasnifi yapılan malzemeler, AFAD koordinasyonunda lojistik depolara ulaştırıldı, 25 Ağustos'ta gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesine teslim edildi. Yardım malzemelerinin 1 Eylül'de internetten satıldığı ihbarı üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan U.T. tutuklandı, D.K, S.T ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddialar üzerine yazılı açıklama yapan CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise, belediyenin bu konuda temiz olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Bozdoğan yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen olay Tarsus Belediyesi çatısı altında ya da dış birimlerinde değil özel bir işletme deposunda vuku bulmuştur. Malzemelerin satışa sunulduğu iddia edilen organizasyonun içerisinde Tarsus Belediyesi yoktur, olmayacaktır." dedi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu

İSTİFAMI VERMEYE HAZIRIM...

Başkan Bozdoğan, sosyal medyada gündeme gelen Tarsus'a bağlı Göçük Köyü İncir Festivali'nde insani yardım malzemelerinin ''Haluk Bozdoğan'' ismiyle dağıtıldığıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "İncir Festivali organizasyonunda 100 adet kit dağıtılmıştır. Haluk Bozdoğan Tarsus'un seçilmiş belediye başkanıdır. Bir şey Haluk Bozdoğan ismiyle dağıtılıyorsa, zaten kurum kimliği ve kurumsal logosuyla dağıtılıyor demektir. Eğer ki Haluk Bozdoğan ismi ve siyasi parti logosuyla dağıtılıyorsa, meclis sonunda istifamı vermeye hazırım" dedi.

BELEDİYEYE AİT HALK MARKETLERDE SATILDI İDDİASI

AK Parti Tarsus Belediye Meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu, MHP Tarsus ilçe Başkanı Fatih Yıldırım ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Av. Mehmet Habib Ekmekçi, CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a tepki göstererek, istifa etmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Habib Ekmekçi, "AFAD'ın teslim ettiği 3 tır dolusu yardım malzemesinin internetten satışa sunulması çok ciddi bir vakadır. Bu malzemelerin internetten satışa sunulmasının dışında paketlenerek Belediyeye ait halk marketlerde satışa sunulması iddiası var. Soruşturmanın selameti açısından Belediye Başkanının istifa etmesi gerekir" dedi

Av. Mehmet Habib Ekmekçi

MALZEMELERE SAHİP ÇIKAMADI

MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım da yaptığı açıklamada depremzedelere dağıtılmak üzere teslim edilen yardım malzemelerine sahip çıkamayan Tarsus Belediye Başkanının bir an önce görevden el çektirilmesi gerektiğini söyledi.

İyi Parti ilçe başkanı Burak Özdil de "Bir belediye düşünün. Her hafta başka bir skandal ile vatandaşın gündemini meşgul etmekte. Yönetim zafiyeti o kadar aleni hale gelmiş, 'depremzedelere gelen insani yardıma' dahi sahip çıkamaz durumdadır" dedi.

MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım