Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Yeni Delhi'de lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret ettik. Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık" ifadelerini paylaştı. Emine Erdoğan, Hindistan'da kadın ve kız çocuklarının eğitimine destek veren Earth Foundation'ın kurucu ortağı ve Başkanı Geeti Bhagat ile de görüştü.