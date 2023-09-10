Erdoğan’ın yoğun görüşme trafiği

Başkan Erdoğan, Yeni Delhi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler, mevcut işbirlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Başkan Erdoğan, önümüzdeki yıl G20 Dönem Başkanlığı'nı devralacak Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel meseleler, ikili ilişkiler, 5.6 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konuşuldu.Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye- AB diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya- Ukrayna Savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler, 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri alanlarında işbirliği konuşuldu. Erdoğan, Scholz'a geçirdiği kaza nedeniyle "Geçmiş olsun" dedi.Başkan Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Güney Kore ikili ilişkileri ele alınırken mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.Başkan Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü. Erdoğan, Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolar büyüklüğündeki üç yıllık Türkiye Fonu'nu 18 milyar dolar ilave ile 35 milyar dolara yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yatırımların tamamının deprem bölgesinin yeniden inşası başta olmak üzere istihdam ve üretime yönelik uzun vadeli yatırımlara dönüşeceğini belirten Erdoğan, Banga'ya işbirliklerinin derinleşeceğine inandığını söyledi.