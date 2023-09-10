‘İslam düşmanlığının artması endişe verici’

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nde kıtalararası gayriresmi istişare ve eşgüdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı. Erdoğan toplantıda şunları şöyledi:Küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü. Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu hatırlatmıştır.Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınması şart.Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken, uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz "Dünya 5'ten büyüktür" tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır.